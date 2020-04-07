Gülriz Sururi'nin mirasına sürpriz varis

2018'de vefat eden 'Kaldırım Serçesi' lakaplı ünlü oyuncu Gülriz Sururi'nin bıraktığı mirasın paylaşımı yapıldı. Sururi ölmeden bir müddet önce mal varlığını bazı kurum ve vakıflara bağışladı, bazı gayrimenkullerini ise Miraç Zeynep Taner'e bıraktı.