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Televizyon
Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 15:19 | 

Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si…

Gülper Özdemir, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Güzel oyuncu dizide Ayşe karakterine hayat verecek. Peki, Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte Gülper Özdemir’in hayatı ve oynadığı diziler

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Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında yer alan Gülper Özdemir, Ayşe karakterini canlandırıyor. Daha önce Tutsak, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde rol alan Özdemir Frankfurt doğumlu. İşte Gülper Özdemir hakkında bilgiler

2GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

Gülper Özdemir 18 Kasım 1990 doğumlu. Frankfurt’ta doğan Özdemir, eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamladı. Aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezundur.

Güzel oyuncu ilk olarak 2016 yılında Bana Sevmeyi Anlat dizisinde rol almıştır. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat vermiştir. Tutsak dizisinde de rol almıştır.

3GÜLPER ÖZDEMİR’İN OYNADIĞI DİZİLER

GÜLPER ÖZDEMİR’İN OYNADIĞI DİZİLER

Sen Anlat Karadeniz (Hazan)

Meleklerin Aşkı (Melek)

Tutsak (Elif)

Kara Yazı (Derya)

Bana Sevmeyi Anlat (Simge)

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