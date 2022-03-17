Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku'nun kaybında flaş gelişme

ERKEK ARKADAŞININ BİR KIZLA FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

DHA’nın ulaştığı bilgilere göre, polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M., "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A’dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A’nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan’ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.