Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku'nun kaybında flaş gelişme

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 2020 yılında kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.
DHA’nın ulaştığı bilgilere göre, polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M., "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A’dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A’nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan’ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.
Tunceli'de eğitimini sürdüğü yıl kaybolan Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitimini sürdürüyordu. Kaybolduğunda 21 yaşında olan Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kedisinden haber alınamıyor.