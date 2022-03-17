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Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku'nun kaybında flaş gelişme

#Gülistan Doku#Gülistan Doku Olayı#Gülistan Doku Kimdir

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybında yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı. İşte Gülistan Doku olayının geçmişi…

1/3Gülistan Doku olayı nedir Gülistan Dokunun kaybında flaş gelişme

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 2020 yılında kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

2/3ERKEK ARKADAŞININ BİR KIZLA FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

ERKEK ARKADAŞININ BİR KIZLA FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

DHA’nın ulaştığı bilgilere göre, polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M., "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A’dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A’nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan’ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.

3/3Gülistan Doku Kimdir

Gülistan Doku Kimdir?

Tunceli'de eğitimini sürdüğü yıl kaybolan Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitimini sürdürüyordu. Kaybolduğunda 21 yaşında olan Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kedisinden haber alınamıyor.

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