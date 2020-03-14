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Haber Giriş: 14 Mart 2020 - 10:14, /

Gülenay Kalkan: Tarık'ın yokluğuna alışamadım

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularından Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz Ekim ayında akciğer kanserine yenik düşmüştü.

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Günaydın'da yer alana habere göre; Ünlüoğlu'nun gidişiyle hayatının altüst olduğunu söyleyen eşi Kalkan, "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel" dedi.

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Gülenay Kalkan "Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum" diye konuştu.

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