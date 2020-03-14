Gülenay Kalkan: Tarık'ın yokluğuna alışamadım

Günaydın'da yer alana habere göre; Ünlüoğlu'nun gidişiyle hayatının altüst olduğunu söyleyen eşi Kalkan, "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel" dedi.