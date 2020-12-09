Magazin Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 09:52 | 09 Aralık 2020 - 10:23

Gülenay Kalkan: Alyansımı asla çıkarmam

Hani denir ya "Böyle aşk sadece filmlerde olur" diye... Aslında onlar böyle eşsiz bir duyguyu gerçek hayatta da yaşayacak kadar şanslıydılar.



Hayatlarının aşkını bulmuşlardı ve aslına bakılırsa her şey en usta senaristin bile yazamayacağı kadar güzel ve eşsizdi. Sonra hiç akıllarına bile getirmek istemedikleri o gerçekle yüzleştiler: Aralarına ölüm girdi. Büyük aşıklar ebediyen ayrılmak zorunda kaldılar. Peki gerçekten öyle mi? Olanlara bakılırsa onları aslında ölüm bile ayıramadı. Biri artık diğerinin yanında olamasa da hala büyük aşkları devam ediyor. İşte Türk sinemasının ve tiyatrosunun senaryolarda bile eşine rastlanmayacak kadar büyük aşklar yaşayan o ünlü çiftleri.



FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV