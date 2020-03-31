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Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 09:30, /

Güldüren öpücük

İki sevgili köpekleriyle çıktıkları gezintide objektiflere böyle yakalandı.

BACKGRID USA

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1AŞK DOLU DİZGİN

AŞK DOLU DİZGİN

James Bond filminin yeni halkası No Time To Die'da kamera karşısına geçerek kariyerinde büyük bir çıkış yapan Ana de Armas ile Ben Affleck'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.

2BOŞ SOKAKLARDA GEZİNTİ

BOŞ SOKAKLARDA GEZİNTİ

İki sevgili sosyal izolasyona rağmen sık sık köpekleriyle birlikte Brentwood sokaklarında çıktıkları gezintilerde görüntüleniyor.

3NEŞELİ SOHBET

NEŞELİ SOHBET

31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas ile 47 yaşındaki Affleck, önceki gün de yine boş sokaklarda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yandan köpeklerini gezdiren çift bir yandan da neşeli bir sohbete daldı.

4ÖPÜCÜK MOLASI

ÖPÜCÜK MOLASI

Ana de Armas ile Ben Affleck'in sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdukları da görüldü.

5İKİSİ DE BOŞANDI

İKİSİ DE BOŞANDI

 Ben Affleck, Jennifer Garner ile olan 10 yıllık evliliğini, eşini çocuklarının dadısıyla aldattığı için bitmişti. Affleck'in bu evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor. Ana de Armas ise 2011 ile 2013 arasında İspanyol oyuncu ve model Marc Clotet ile evli kalmıştı.

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