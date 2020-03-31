Güldüren öpücük

İki sevgili köpekleriyle çıktıkları gezintide objektiflere böyle yakalandı.
BACKGRID USA
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1
AŞK DOLU DİZGİN
James Bond filminin yeni halkası No Time To Die'da kamera karşısına geçerek kariyerinde büyük bir çıkış yapan Ana de Armas ile Ben Affleck'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.
2
BOŞ SOKAKLARDA GEZİNTİ
İki sevgili sosyal izolasyona rağmen sık sık köpekleriyle birlikte Brentwood sokaklarında çıktıkları gezintilerde görüntüleniyor.
3
NEŞELİ SOHBET
31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas ile 47 yaşındaki Affleck, önceki gün de yine boş sokaklarda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yandan köpeklerini gezdiren çift bir yandan da neşeli bir sohbete daldı.
4
ÖPÜCÜK MOLASI
Ana de Armas ile Ben Affleck'in sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdukları da görüldü.
5
İKİSİ DE BOŞANDI
Ben Affleck, Jennifer Garner ile olan 10 yıllık evliliğini, eşini çocuklarının dadısıyla aldattığı için bitmişti. Affleck'in bu evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor. Ana de Armas ise 2011 ile 2013 arasında İspanyol oyuncu ve model Marc Clotet ile evli kalmıştı.