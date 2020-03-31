Güldüren öpücük

İKİSİ DE BOŞANDI Ben Affleck, Jennifer Garner ile olan 10 yıllık evliliğini, eşini çocuklarının dadısıyla aldattığı için bitmişti. Affleck'in bu evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor. Ana de Armas ise 2011 ile 2013 arasında İspanyol oyuncu ve model Marc Clotet ile evli kalmıştı.