Güldür Güldür Show oyuncuları arasında kimler var? 2020-2021 Güldür Güldür yeni sezon oyuncuları

Güldür Güldür Show 2020 oyuncu kadrosu 2 yeni isimin daha eklenmesiyle şekillenmeye devam ediyor. Ali Sunal'ın hazırladığı ve BKM Mutfak'ta çekimlerine devam edilen Güldür Güldür Show, Çakallarla Dans filmlerinden tanınan Murat Akkoyunlu ve Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Dağhan Küleğeç, Güldür Güldür Show oyuncuları arasında yer almaya başladı. İşte, Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCU KADROSU 2020-2021
Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aycan Koptur, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Emre Altuğ, Evrim Akın, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Simge Günsan, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter, Dağhan Küleğeç ve Murat Akkoyunlu gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. İşte, oyuncuların biyografileri