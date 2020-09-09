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Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 16:39 | 

Güldür Güldür Show oyuncuları arasında kimler var? 2020-2021 Güldür Güldür yeni sezon oyuncuları

Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları ile hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde sahnede yer alan bazı oyuncularına veda eden Güldür Güldür Show, oyuncu kadrosu için 2020-2021 sezonu dahilinde bazı eklemeler gerçekleştirdi. Dağhan Külegeç ve Murat Akkoyunlu gibi isimleri kadrosuna dahil eden Güldür Güldür Show, yeni sezonda bazı sürprizlerle ekrana gelecek. Peki, Güldür Güldür Show oyuncuları kimdir? İşte, 2020-2021 Güldür Güldür kadrosu

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Güldür Güldür Show 2020 oyuncu kadrosu 2 yeni isimin daha eklenmesiyle şekillenmeye devam ediyor. Ali Sunal'ın hazırladığı ve BKM Mutfak'ta çekimlerine devam edilen Güldür Güldür Show, Çakallarla Dans filmlerinden tanınan Murat Akkoyunlu ve Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Dağhan Küleğeç, Güldür Güldür Show oyuncuları arasında yer almaya başladı. İşte, Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCU KADROSU 2020-2021

Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aycan Koptur, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Emre Altuğ, Evrim Akın, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Simge Günsan, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter, Dağhan Küleğeç ve Murat Akkoyunlu gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. İşte, oyuncuların biyografileri

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Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio 'da müzikal eğitimi alıp 2009 yılında MSM-Konservatuvar Tiyatro Bölümü 'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.

3ALİ SUNAL
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ALİ SUNAL

22 Eylül 1977 yılında İstanbul’da Kemal Sunal ve Gül Sunal çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi sanat topluluklarında yer aldı. Çeşitli sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol aldı. Şu anda Güldür Güldür Show’un Kareografi Yönetmenliğini yapmaktadır.

4ALPER KUL
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ALPER KUL

5 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini yurtdışında tamamlayan Kul, kendi yazıp oynadığı oyunların ardından 1997 yılında beyaz perdeye ve televizyon kariyerine adım atmıştır. Şimdilerde Güldür Güldür Show’da İsmail karakterini canlandıran oyuncu, aynı zamanda rol arkadaşı olan Aylin Kontente ile evlidir.

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8BURAK TOPALOĞLU
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BURAK TOPALOĞLU

4 Ocak 1988’de İstanbul Bakırköy’de doğmuştur. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimini aldıktan sonra Sabit Kanca Filmi ile beyaz perde ile tanışmıştır. Şimdilerde Güldür Güldür Show’da Bahadır karakterini canlandırmaktadır.

9DOĞA RUTKAY
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DOĞA RUTKAY

30 Ekim 1978 tarihinde Ankara’da oyuncu Rutkay Aziz’in ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Televizyon kariyerine Günaydın İstanbul Kardeş dizisi ile başlayan Rutkay, şimdilerde Güldür Güldür Show’da Yeter karakterini canlandırmaktadır.

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27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde, ardından ise Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi aldı. TV’de rol aldığı ilk dizi Aile Saadeti’nde Fitnat karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştır. Şimdilerde Güldür Güldür Show’da Mehtap karakterini canlandırmaktadır.

15ONUR ATİLLA
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ONUR ATİLLA

18 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Lise yıllarındayken tiyatro sahnelerinde oyunculukla tanışmıştır. 2001 yılından itibaren çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu televizyon kariyerine 2007 yılında Kavak Yelleri dizisi ile adım atmıştır. Şimdilerde Güldür Güldür Show’da İbrahim karakterini canlandırmaktadır.

16ONUR BULDU
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ONUR BULDU

4 Ağustos 1982’de İzmir-Bergama’da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Beyaz Perde ile tanışması Organize İşler filmiyle, ekranlarla tanışması ise Avrupa Yakası dizisiyle olmuştur. Şu an Güldür Güldür Show’da Bilal karakterini canlandırmaktadır.

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6 Eylül 1984’te Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bizim Evin Halleri dizisi ile TV kariyerine başlayan oyuncu şimdilerde Güldür Güldür Show’da Mustafa karakterini canlandırmaktadır.

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1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Organize İşler filmi ile profesyonel kariyeri başlamıştır. Şimdilerde Güldür Güldür Show’da Mesut karakterini canlandırmaktadır.

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