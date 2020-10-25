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Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 11:23 | 

Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor? İşte Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları

Güldür Güldür Show yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Yeni oyuncuların kadrosuna dahil olduğu Güldür Güldür Show ekim ayı içerisinde yeni sezonun açılışını yapacak. Peki, Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor? İşte Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kimler? İşte yeni sezon öncesi Güldür Güldür Show ile ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları

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7'den 70'e herkesin sevgilisi Güldür Güldür Show yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Yeni çekimlerin başlamasına sayılı günler kala Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları merak konusu oldu.

2GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

3Murat Akkoyunlu Güldür Güldür ekibinde
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Murat Akkoyunlu Güldür Güldür ekibinde!

Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri başarılı oyuncu Murat Akkoyunlu oldu. Komedi projelerinin aranılan isimlerinden Murat Akkoyunlu’nun da ekibe katılması heyecan yarattı.

4Dağhan Külegeç Güldür Güldür Showda
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Dağhan Külegeç Güldür Güldür Show'da!

Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri sempatik oyuncu Dağhan Külegeç oldu. Güldür Güldür'ün sosyal medyasında paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanındı. Sempatik oyuncunun ekibe katılışı büyük bir heyecanla karşılandı.

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Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 27 Ekim Salı günü saat 20.00'da Show TV'de kaldığı yerden devam edecek.

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