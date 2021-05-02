Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses’ten 43 yaş eşi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturdu. İbrahim Tatlıses evliliğini programında açıkladı. Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in 5. evliliği. Peki, Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses’ten 43 yaş eşi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 5. kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlenen İbrahim Tatlıses haberi 1 Mayıs tarihli programında verdi. İbrahim Tatlıses’in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya’yı, eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.
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Eşi İbrahim Tatlıses'ten 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya, 26 yaşında. Gülçin Karakaya "imgulckarakaya" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.
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İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses, aylar önce yaptığı bir paylaşımda Gülçin Karakaya'yı asistanı olarak tanıtmıştı.