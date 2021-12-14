Gülçin Ergül kimdir? Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül'ün son durumu
'Hepsi' grubu ile ismini duyuran Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı yaşamını hayatını kaybetti. Kaza haberleri ardından Gülçin Ergül'ün son durumu ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Gülçin Ergül kimdir? Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül'ün son durumu
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden tırın dorsesine çarptı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Erdal Şeyda Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?
Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985’te İstanbul’da doğdu. Müziğe “Pera Güzel Sanatlar Akademisi”nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas’ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı.
Çocukluğundan beri sahne sanatlarıyla ilgilendikten sonra 2005 yılında arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile Hepsi grubunu kurdu. Dört yıl boyunca bu grubun bir parçasıyken Kral TV Ödülleri, Powertürk Ödülleri ve İstanbul FM Ödülleri'nde en iyi grup ödülünü kazandı. 2006 ve 2007 yıllarında çeşitli dizilerde de rol aldı.2011 yılında Bravo albümünü çıkardıktan sonra 2015'te de Bir Tanecik Aşkım adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. 2018'de Arabesk, 2020'de Davet ve 2021'de de İngilizce şarkıların yer aldığı Invitation albümlerini yayınladı.