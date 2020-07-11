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GeriMagazin Gülben Ergen'in duygusal anları "Çok gücüme giden bir acı"
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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 12:10,

Gülben Ergen'in duygusal anları "Çok gücüme giden bir acı"

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Gülben Ergen, yıllar önce vefat eden abisinin ölümünden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

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1EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUM
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EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUM

*17 yaşındayken abim vefat etti. Babam bu haberi anneme çok sert bir şekilde verdi. Aklıma geldikçe hâlâ içim çekiliyor. Eksikliğini çok hissediyorum. Keşke çocuklarım dayılarını tanısaydı. Beni bırakıp gitmesi taşıyamadığım ve çok gücüme giden bir acı.

2YAŞAM İLE ÖLÜM ARASINDA ...
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YAŞAM İLE ÖLÜM ARASINDA ...

İkizlerin biri 1 kilo 100 gram, diğeri 1 kilo 300 gram doğdu. Yaşamla ölüm arasında bir kelime varmış; entübe olmak. Çocukların birinin ilk 4 ay görüp görmediğini anlamadık. Akciğer ve kalpte de sorunları vardı. Bebekler aylarca, kalpleri durduğunda. , alarm veren bir yatakta yattı.

3ÇOCUKLARIMA GÖRDÜĞÜM HER ŞEYİ ANLATIRIM
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ÇOCUKLARIMA GÖRDÜĞÜM HER ŞEYİ ANLATIRIM

Kalbimden sildiremediğim şeyleri Google'dan da sildirmem. Çocuklarıma, gördükleri her şeyi anlatırım.

4ANNEMİN ÜÇ EVİ VAR
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ANNEMİN ÜÇ EVİ VAR

Bana 'annesini huzurevine koydu' diyenler var. Annemin 3 evi var. Yılda iki kez Darüşşafaka 'nın Urla'daki bir dairesinde kalıyor. Annem geçenlerde ; diş doktoruna gitti, aracı gönderdim. Sonra öğrendim ki, minibüse binmiş. Nedenini sordum, cevabı şu oldu: 'Sensin huzurumu kaçıran, minibüs değil.' Ben de 'Bana bir şey olmaz' diye konuşuyorum.

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