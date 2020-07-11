Gülben Ergen'in duygusal anları "Çok gücüme giden bir acı"

ANNEMİN ÜÇ EVİ VAR Bana 'annesini huzurevine koydu' diyenler var. Annemin 3 evi var. Yılda iki kez Darüşşafaka 'nın Urla'daki bir dairesinde kalıyor. Annem geçenlerde ; diş doktoruna gitti, aracı gönderdim. Sonra öğrendim ki, minibüse binmiş. Nedenini sordum, cevabı şu oldu: 'Sensin huzurumu kaçıran, minibüs değil.' Ben de 'Bana bir şey olmaz' diye konuşuyorum.