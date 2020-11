Gülben Ergen okul yıllarına ait fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Çelik lise yıllarına ait fotoğraf "Pendik Lisesi 6 Fen B... Lisedeki kız arkadaşım da bu fotoğrafta... Nadide, Tülay, Murat Özen, Firdevs, Azimet, Tansel, Müjdat, Gökçen" notuyla paylaştı.

AF ÇIKMASAYDI...

Çelik, lise günlerini böyle anlatmıştı:

Liseyi Pendik Lisesi'nde ama biraz zor tamamladım. Lise son sınıfta on üç ders ile bütünlemeye girdim, on birini verdim, ikisi kaldı, çok şikâyet ettiğimiz hükümetlerin çıkardığı af olmasaydı, şu an halim nasıl olurdu Allah bilir?