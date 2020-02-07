Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa...

'BİRBİRİMİZİ TAKİP EDİYORUZ' - Mustafa ile birbirimizi aleni bir şekilde takip ediyoruz. Birbirimizi eleştirdiğimiz şeyler de oluyor. O bu hafta sonu yok, Paris'te gösterisi var. Beni aradı ve 'bu hafta idare et' dedi. Başka zamanlar da oluyor onu idare ettiğim... Onun daha olmadı o ayrı mevzu.