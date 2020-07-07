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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 13:35,

Gülben Ergen Bodrum'da

Bodrum'da görüntülenen 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülben Ergen formda vücuduyla dikkat çekti.

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Gülben Ergen hem iş hem de tatil için gittiği Bodrum’da görüntülendi. Oğulları Atlas, Ares ve Güney ile Gündoğan’daki evlerinin iskelesinden denize giren Gülben Ergen güneşlenirken bile sürekli çocuklarını kontrol etti.

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“Yavaş atlayın”, “Dikkat edin, çok açılmayın”, “Başınıza güneş geçmesin, biraz gölgeye gelin” diye sürekli anne komutları verdi.

31 ayda 5 kilo vermişti
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1 ayda 5 kilo vermişti

Bu arada formda vücuduyla dikkat çekti. Gülben Ergen, Şeyda Coşkun’un kendisi için hazırladığı diyet ve yürüyüş programıyla 1 ayda 5 kilo vermişti.

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Gülben Ergen, Bodrum’da da yürüyüşü aksatmadığını ve diyetine dikkat ettiğini söyledi.

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