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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 13:53,

Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren efsane oyuncu çöp peşinde

 60 yıldır aynı dizide aynı karakterin canlandırarak "bir role en uzun süre hayat veren oyuncu" olarak Guinnnes Rekorlar Kitabı'na giren William 'Bill' Roache, evinini önünde çöp kutularını boşaltırken objektiflere takıldı.

Splash News

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1EVİNİN ÇÖPLERİNİ BOŞALTTI
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EVİNİN ÇÖPLERİNİ BOŞALTTI

88 yaşındaki Roache, Cheshire'deki evinin önüne çöp kutularının yanına gitti. Siyah poşetler içindeki çöplerini gri çöp kutusundan alıp yeşil olana boşaltan ünlü oyuncu, daha sonra evine döndü.

2SICAK HAVADAN ETKİLENDİ
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SICAK HAVADAN ETKİLENDİ

Sıcak hava yüzünden üzerinde sadece mavi şortu ve ayakkabıları bulunan oyuncu, daha sonra gri çöp kutusuyla bahçesine girdi. 

3KADROYA 1960DA KATILDI
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KADROYA 1960'DA KATILDI

Bill Roache, yayın hayatına 1960 yılında başlayan ünlü dizi Coronation Street kadrosuna yine aynı yıl katıldı.

460 YILDIR AYNI KARAKTERİ OYNUYOR
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60 YILDIR AYNI KARAKTERİ OYNUYOR

Dizide Ken Barlow karakterine hayat vermeye başladı oyuncu. O zamandan bu yana da hala aynı dizide aynı karakteri oynuyor. 

5GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ
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GUINNES REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Bill Roache, bu özelliğiyle "bir diziye aynı karaktere en uzun süre hayat veren oyuncu" olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer aldı. 

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1932 Nottingham doğumlu olan İngiliz oyuncu Roache'nin de rol aldığı Coronation Street de bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinden nasibini aldı.

7PANDEMİDEN NASİBİNİ ALDI
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PANDEMİDEN NASİBİNİ ALDI

İngiltere'de önlemlerin gevşemesiyle birlikte ara verilen çekimler de tekrar başladı. Fakat, Bill Roacher, ileri yaşından dolayı daha genç rol arkadaşları gibi hemen sete dönmedi.

8HENÜZ SETE DÖNMEDİ
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HENÜZ SETE DÖNMEDİ

Oyuncu, Covid 19 pandemisi nedeniyle hala çok gerekli olmadıkça evinden dışarı çıkmıyor. Sadece zorunlu ihtiyaçları için kendi aracıyla alışverişe gidip geliyor. 

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