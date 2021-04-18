Guido Senia, Melisa Döngel aşkı kısa sürdü

Melisa Döngel ile Guido Senia’nın sosyal medyadaki takipleşmelerinin altından ‘kısa bir aşk hikayesi’ çıktı!
Şeyma Subaşı’yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel’i Instagram’da takibe alıp fotoğrafına yorum yapmış, güzel oyuncu da emoji’li bir mesajla yanıt vermişti. İddiaya göre ikili Antalya’da bir araya geldi.
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Ancak yıldırım hızında başlayan aşk, aynı hızda sona erdi. Birlikte geçirdikleri birkaç günün ardından ünlü DJ Meksika-Tulum’a gitti, Döngel de Alaçatı’ya geçerek tatiline yalnız devam etti.
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Terlikçi Berkay
Şarkıcı Berkay’ın terlik merakını bilmeyen yok. Kış aylarında bile terlik giyen Berkay, kendisine bir özel terlik koleksiyonu tasarlatmış. Her ay marka terlik ve ayakkabı için 30 bin TL’ye yakın para harcayan Berkay, yurtdışına çıktığında ise mutlaka yine marka mağazaları dolaşarak farklı modeller alıyormuş.
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Aşka özel izin
Yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın seti için yavru vatanda olan Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ‘özel izin’le hasret gideriyor. Kural’ı sık sık ziyarete giden Çelik, Covid nedeniyle ülkeye girişte uygulanan 10 günlük karantina kuralı için özel izin aldı. 10 gün yerine sadece 8 saat karantinada kaldıktan sonra sevgilisine kavuşan Çağla Gizem Çelik, ülkede ise 3-5 gün kalabiliyor.
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Saç ektirdi
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu da saç ektiren ünlüler kervanına katıldı. Transmed Kliniği’nde Dr. Melike Külahçı’ya saç ektirme operasyonu yaptıran ünlü modacı yeni halini sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı: “Benim üstler ve tepem açılmaya başlamıştı. Pandemi döneminde yaptırmak istedim.”
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Flamenko festivaline pandemi engeli
Öykü Gürman, İspanya’da kardeşi Berk Gürman ile vereceği konseri pandemi nedeniyle erteleme kararı aldı. Artan vakalar yüzünden bu kararı alan Öykü Gürman, aylardır hazırlandığı Kanarya Adaları’ndaki Romí Ciudad de La Laguna Uluslararası Flamenko Festivali’ne katılamayacağı için üzgün.