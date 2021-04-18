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Magazin
Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 09:02 | 

Guido Senia, Melisa Döngel aşkı kısa sürdü

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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Melisa Döngel ile Guido Senia’nın sosyal medyadaki takipleşmelerinin altından ‘kısa bir aşk hikayesi’ çıktı!

Şeyma Subaşı’yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel’i Instagram’da takibe alıp fotoğrafına yorum yapmış, güzel oyuncu da emoji’li bir mesajla yanıt vermişti. İddiaya göre ikili Antalya’da bir araya geldi.

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Ancak yıldırım hızında başlayan aşk, aynı hızda sona erdi. Birlikte geçirdikleri birkaç günün ardından ünlü DJ Meksika-Tulum’a gitti, Döngel de Alaçatı’ya geçerek tatiline yalnız devam etti.

3Terlikçi Berkay

Terlikçi Berkay

Şarkıcı Berkay’ın terlik merakını bilmeyen yok. Kış aylarında bile terlik giyen Berkay, kendisine bir özel terlik koleksiyonu tasarlatmış. Her ay marka terlik ve ayakkabı için 30 bin TL’ye yakın para harcayan Berkay, yurtdışına çıktığında ise mutlaka yine marka mağazaları dolaşarak farklı modeller alıyormuş.

4Aşka özel izin

Aşka özel izin

Yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın seti için yavru vatanda olan Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ‘özel izin’le hasret gideriyor. Kural’ı sık sık ziyarete giden Çelik, Covid nedeniyle ülkeye girişte uygulanan 10 günlük karantina kuralı için özel izin aldı. 10 gün yerine sadece 8 saat karantinada kaldıktan sonra sevgilisine kavuşan Çağla Gizem Çelik, ülkede ise 3-5 gün kalabiliyor.

5Saç ektirdi

Saç ektirdi

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu da saç ektiren ünlüler kervanına katıldı. Transmed Kliniği’nde Dr. Melike Külahçı’ya saç ektirme operasyonu yaptıran ünlü modacı yeni halini sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı: “Benim üstler ve tepem açılmaya başlamıştı. Pandemi döneminde yaptırmak istedim.”

6Flamenko festivaline pandemi engeli

Flamenko festivaline pandemi engeli

Öykü Gürman, İspanya’da kardeşi Berk Gürman ile vereceği konseri pandemi nedeniyle erteleme kararı aldı. Artan vakalar yüzünden bu kararı alan Öykü Gürman, aylardır hazırlandığı Kanarya Adaları’ndaki Romí Ciudad de La Laguna Uluslararası Flamenko Festivali’ne katılamayacağı için üzgün.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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