Guido Senia, Melisa Döngel aşkı kısa sürdü

Terlikçi Berkay Şarkıcı Berkay’ın terlik merakını bilmeyen yok. Kış aylarında bile terlik giyen Berkay, kendisine bir özel terlik koleksiyonu tasarlatmış. Her ay marka terlik ve ayakkabı için 30 bin TL’ye yakın para harcayan Berkay, yurtdışına çıktığında ise mutlaka yine marka mağazaları dolaşarak farklı modeller alıyormuş.