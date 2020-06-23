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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 11:18,

Hayalimiz gerçekleşti!

Gösteri dünyasının ünlü Kardashian- Jenner ailesinin iki genç üyesi bu kez güçlerini birleştirdi.

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1TANITIM POZLARI
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TANITIM POZLARI

24 yaşındaki Kendall Jenner ile 22 yaşındaki Kylie Jenner, yeni bir kozmetik koleksiyonun tanıtımı için bir araya geldi.

2BİRLİKTE POZ VERDİLER
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BİRLİKTE POZ VERDİLER

İki kardeş Kylie Jenner'ın sahibi olduğu marka için yeni bir koleksiyon tasarladı ve bunun tanıtımı için de birlikte objektif karşısına geçti.

3MODEL IŞIĞI
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MODEL IŞIĞI

Kendall Jenner, kardeşi için modellik yeteneklerini kullandı. Kylie Jenner da kendisinde var olan model ışığını gözler önüne serdi.

4SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI
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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Kylie Jenner ve Kendall Jenner tanıtım için çekilen pozlarını da hem kendi sosyal medya hesaplarından hem de Kylie Jenner'ın şirketinin Instagram hesabından paylaştı.

5FARKLI KARİYER BASAMAKLARI
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FARKLI KARİYER BASAMAKLARI

Çocukluk yıllarından bu yana kameralar karşısında olan iki kardeş, ailelerinden farklı bir yola girip kendi kariyerlerini oluşturdu.

6MODA DÜNYASINDA YILDIZ OLDU
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MODA DÜNYASINDA YILDIZ OLDU

Kendall Jenner, moda dünyasına adım attı ve o alanda bir kariyer yapmaya başladı. Aileinin şöhretinin de yardımıyla da kariyerinde hızla yükseldi. 

7KENDİ İMPARATORLUĞUNU KURDU
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KENDİ İMPARATORLUĞUNU KURDU

Kylie Jenner da kendi kozmetik imparatorluğunu kurdu ve genç yaşında kelimenin tam anlamıyla "parayla oynamaya" başladı.  İki kardeş bir yandan da aileleriyle birlikte Keeping Up With The Kardashians adlı reality show için kamera karşısına geçiyor.

8BUNU HAYAL EDİYORDUK
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BUNU HAYAL EDİYORDUK

Kendall adlı yeni ürünün tanıtımı için eski ekol Hollywood esintilerinden faydalanan iki kardeş, bu tür bir ortak çalışmayı bir süredir hayal ettiklerini ve gerçeğe dönüştürmekten mutlu olduklarını da belirtti.

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