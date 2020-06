Hayalimiz gerçekleşti!

KENDİ İMPARATORLUĞUNU KURDU Kylie Jenner da kendi kozmetik imparatorluğunu kurdu ve genç yaşında kelimenin tam anlamıyla "parayla oynamaya" başladı. İki kardeş bir yandan da aileleriyle birlikte Keeping Up With The Kardashians adlı reality show için kamera karşısına geçiyor.