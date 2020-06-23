Hayalimiz gerçekleşti!

Gösteri dünyasının ünlü Kardashian- Jenner ailesinin iki genç üyesi bu kez güçlerini birleştirdi.
Backgrid UK
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TANITIM POZLARI
24 yaşındaki Kendall Jenner ile 22 yaşındaki Kylie Jenner, yeni bir kozmetik koleksiyonun tanıtımı için bir araya geldi.
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BİRLİKTE POZ VERDİLER
İki kardeş Kylie Jenner'ın sahibi olduğu marka için yeni bir koleksiyon tasarladı ve bunun tanıtımı için de birlikte objektif karşısına geçti.
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MODEL IŞIĞI
Kendall Jenner, kardeşi için modellik yeteneklerini kullandı. Kylie Jenner da kendisinde var olan model ışığını gözler önüne serdi.
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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI
Kylie Jenner ve Kendall Jenner tanıtım için çekilen pozlarını da hem kendi sosyal medya hesaplarından hem de Kylie Jenner'ın şirketinin Instagram hesabından paylaştı.
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FARKLI KARİYER BASAMAKLARI
Çocukluk yıllarından bu yana kameralar karşısında olan iki kardeş, ailelerinden farklı bir yola girip kendi kariyerlerini oluşturdu.
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MODA DÜNYASINDA YILDIZ OLDU
Kendall Jenner, moda dünyasına adım attı ve o alanda bir kariyer yapmaya başladı. Aileinin şöhretinin de yardımıyla da kariyerinde hızla yükseldi.
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KENDİ İMPARATORLUĞUNU KURDU
Kylie Jenner da kendi kozmetik imparatorluğunu kurdu ve genç yaşında kelimenin tam anlamıyla "parayla oynamaya" başladı. İki kardeş bir yandan da aileleriyle birlikte Keeping Up With The Kardashians adlı reality show için kamera karşısına geçiyor.
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BUNU HAYAL EDİYORDUK
Kendall adlı yeni ürünün tanıtımı için eski ekol Hollywood esintilerinden faydalanan iki kardeş, bu tür bir ortak çalışmayı bir süredir hayal ettiklerini ve gerçeğe dönüştürmekten mutlu olduklarını da belirtti.