Guardian'ın ulaştığı gizli rapor: Virüs İngiltere'nin yüzde 80'ine bulaşabilir, salgın 2021 baharına kadar sürebilir

Gazetede, ABD için olabilecek en kötü senaryoya da yer verildi. Bir yıl kadar sürebileceği tahmin edilen salgından 160 ile 214 milyon arasında Amerikalının etkilenebileceği verisi, ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi tarafından paylaşıldı.