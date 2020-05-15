Gta 5 Epic Games ile ücretsiz oldu! GTA 5 nasıl indirilir?

Bu aşamada 5 farklı bağlantı yöntemini kullanabilirsiniz. Bu işlemleri tamamlayıp yükleme yapmak istediğinizde ise sizden iki aşamalı doğrulama ekranını aktif etmenizi isteyecektir. Bu ekran, sms ya da e-mail ile doğrulama seçeneklerini barındırabilir. Yönlendirildiğiniz ekrandan size uygun olanı seçerek gelecek olan kodu ekrana giriniz.