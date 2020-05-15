Gta 5 Epic Games ile ücretsiz oldu! GTA 5 nasıl indirilir?
İlk çıktığı günlerde olduğu gibi hala popülaritesini sürdüren GTA 5 Epic Games aracılığıyla ücretsiz olarak erişime sunuldu. Önceki gün sürpriz olarak duyurulan GTA 5, sosyal medyada pek çok oyunseverin gündeminde yer almıştı. Oyun yaratıcısı Epic Games tarafından ücretsiz olarak indirme imkanı sunulan GTA 5, sistem gereksinimleri yeterli olan bilgisayar kullanıcıları tarafından rahatlıkla oynanabilecek. Peki, GTA 5 Premium Edition nedir ve nasıl oynanır? İşte, Epic Games ile GTA 5 indirme süreci hakkında detaylı bilgiler
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1
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Epic Games tarafından duyurulan bilgilere göre GTA 5'i ücretsiz indirebilmek için 15-21 Mayıs tarihleri arsında sisteme giriş yapmak gerekecek. İki aşamalı doğrulama kodu olmadan indirmenin mümkün olmadığı GTA 5, belirli aşamaların tamamlanmasının ardından cihazlara yüklenebilecek. Peki, GTA 5 nasıl indirilir? İşte, tüm adımlarıyla efsanevi oyunun bilgisayara kurulumu hakkında detaylı bilgiler
2
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İlk olarak Epic Games'in sitesine girdikten sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst kısmında bulunan Epic Games'i indir butonuna basınız. Uygulama cihazınıza indikten sonra sizden kayıt olmanızı ya da Facebook, Google gibi hesaplarınızı bağlamanızı ya da e-mail ile kaydolmanızı isteyecek. Bunlardan birisini seçerek işlemi tamamlayın.
3
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Bu aşamada 5 farklı bağlantı yöntemini kullanabilirsiniz. Bu işlemleri tamamlayıp yükleme yapmak istediğinizde ise sizden iki aşamalı doğrulama ekranını aktif etmenizi isteyecektir. Bu ekran, sms ya da e-mail ile doğrulama seçeneklerini barındırabilir. Yönlendirildiğiniz ekrandan size uygun olanı seçerek gelecek olan kodu ekrana giriniz.
4
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Bu aşamadan sonra tekrar Epic Games uygulaması içerisine girerek oyunun yüklemesini başlayabilirsiniz.