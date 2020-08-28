GSB'den son dakika KYK yurt başvurusu açıklaması - KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK yurt başvurularının tarihi gündemde yer almaya devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan başvuru takvimiyle ilgili açıklama geldi. Her yıl binlerde öğrencinin barınma imkanını karşılayan KYK yurtlarına, ilk kez yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan 1. sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, KYK yurt başvurusu tarihleri ve konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamanın detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ve burs başvurularına çevrildi. Üniversite öğrencilerine barınma ve maddi olanak imkanı sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu yılki yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceğini ifade etti. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. İşte, KYK yurt başvurularıyla ilgili detaylar.
2
Abone Ol
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ‘’Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır” denildi.
3
Abone Ol
Bu bağlamda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
4
Abone Ol
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
5
Abone Ol
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.