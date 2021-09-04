GSB sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı kura tarihi

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)



Temizlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;



a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,



b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)