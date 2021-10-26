GSB sözlü mülakatları ne zaman? GSB personel alım mülakatlarında son durum

İşçi alımı ile ilgili yayımlan ilanda "İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır." ifadeleri yer alıyor.



Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.



