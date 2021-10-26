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Haber Giriş: 26 Ekim 2021 - 10:07 | 

GSB sözlü mülakatları ne zaman? GSB personel alım mülakatlarında son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 346 kadrolu işçi alımı süreci hakkında araştırmalar hız kazandı. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere istihdam edilecek adaylar için şimdi ise mülakatlar önem arz ediyor. Peki, GSB personel alımı mülakatları ne zaman?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) sözleşmeli personel alımına ilişkin mülakat süreci adayların gündeminde yer alıyor. Başvurularını gereken şekilde yapan adaylar, mülakatlar için ne zaman çağırılacaklarını resmi kanallar aracılığı ile takip ediyor. İşte, GSB mülakatlarında son durum...

2GSB SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN

GSB SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

GSB mülakat tarihleri henüz açıklanmadı. GSB sözlü mülakat tarihleri, bakanlığın talep ettiği belge teslim sürecinin sona ermesinin ardından duyurulacak.

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İşçi alımı ile ilgili yayımlan ilanda "İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır." ifadeleri yer alıyor.

Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

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