GSB personel alımı kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurularını yapan adaylar süreci yakından takip etmeye başladılar. GSB 4 bin 346 güvenlik ve temizlik görevlisi alımında sıra kura aşamasına geldi. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Peki, GSB personel alımı kura çekimi ne zaman?
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GSB işçi alımı sonuçları için heyecan başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında başvuru yapan adaylar kura sürecini yakından takip ediyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada GSB kura çekiminin eylül ayında yapılacağı bildirildi ve tarih açıklandı. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.
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GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.