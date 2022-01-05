GSB personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.



4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,



5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,



7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)



8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,



9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,



10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,



- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.



- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.



- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.



Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.