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GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli başvuru şartları

#Gsb Personel Alımı#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Yurt Yönetim Personeli

GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu için detaylar belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı başvurularının ocak ayında başlayacağını duyurmuştu. Adaylar işlemlerini 31 Ocak tarihinden itibaren gerçekleştirecekler. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

1/3GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı yapacak. GSB personel alımı başvuruları 31 Ocak ve 04 Şubat 2022 tarihleri aralığında alınacak. 31 Ocak günü saat 10:00’da başlayacak olan GSB personel alımı başvurularını 4 Şubat tarihinde 17:00’a kadar tamamlanacağı duyurulmuştu. İşlemler Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. İşte GSB personel alımı başvuru şartları

2/3GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GSB personel alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3/3GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

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#Gsb Personel Alımı#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Yurt Yönetim Personeli