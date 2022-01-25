GSB personel alımı 2022 başvurusu ne zaman bitecek? GSB spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı ve yurt yönetim personeli başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı başvurularının ne zaman biteceği adayların gündeminde yer almaya başladı. Bakan Kasapoğlu tarafından 2022 yılında 1500'den fazla personel alımı yapılacağı duyurulurken, merakla beklenen başvuru süreci 24 Ocak'ta başladı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Yurt Yönetim Personeli başvurularının son günü 4 Şubat, Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog başvurularının son günü de 28 Ocak olacak.
SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YURT YÖNETİMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Yapılan açıklamaya göre, Yurt Yönetim Personeli başvuruları 31 Ocak 2022 – 04 Şubat 2022 tarihleri arasında, Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alımı başvuru şartları şöyle;
A- Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,
4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuru şartları ise şöyle olacak;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir