GSB personel alımı 2022 başvurusu ne zaman bitecek? GSB spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı ve yurt yönetim personeli başvuru şartları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil İddiaları böyle doğruladı'Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil' İddiaları böyle doğruladı#Murat Ongun
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Covid-19da son durumu açıkladı Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattıCovid-19'da son durumu açıkladı! Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattı#Koronavirüs
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildiBebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildi#Mardin
İstanbul’da kar yağışı devam ediyor THY duyurdu: Uçuşlar başladıİstanbul’da kar yağışı devam ediyor! THY duyurdu: Uçuşlar başladı#Yoğun Kar
Ablasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifadeAblasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifade!#Diyarbakır
Beyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandıBeyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandı#Antalya
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Vahşetin nedeni ortaya çıktı Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüşVahşetin nedeni ortaya çıktı! Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüş#Esmanur
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
HABERLERGündem Haberleri

GSB personel alımı 2022 başvurusu ne zaman bitecek? GSB spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı ve yurt yönetim personeli başvuru şartları

#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#E Devlet#Personel İlanı

GSB personel alımı başvuruları başladı. 2022 yılında sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli istihdamı yapacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden başvuruları alacak. GSB kadrolarındaki pozisyonlar için 24 Ocak'ta başlayan başvuruların son günü branşlara göre değişecek. Başvurularda 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak şartı aranacak. Peki, GSB personel alımı 2022 başvurusu ne zaman bitecek? İşte, başvuru tarihi ve şartları.

1/5GSB personel alımı 2022 başvurusu ne zaman bitecek GSB spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı ve yurt yönetim personeli başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı başvurularının ne zaman biteceği adayların gündeminde yer almaya başladı. Bakan Kasapoğlu tarafından 2022 yılında 1500'den fazla personel alımı yapılacağı duyurulurken, merakla beklenen başvuru süreci 24 Ocak'ta başladı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Yurt Yönetim Personeli başvurularının son günü 4 Şubat, Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog başvurularının son günü de 28 Ocak olacak.

SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YURT YÖNETİMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2/5GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BİTECEK

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan açıklamaya göre, Yurt Yönetim Personeli başvuruları 31 Ocak 2022 – 04 Şubat 2022 tarihleri arasında, Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

3/5GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alımı başvuru şartları şöyle;

A- Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

4/5GSB personel alımı 2022 başvurusu ne zaman bitecek GSB spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı ve yurt yönetim personeli başvuru şartları

Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuru şartları ise şöyle olacak;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

5/5GSB personel alımı 2022 başvurusu ne zaman bitecek GSB spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı ve yurt yönetim personeli başvuru şartları

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#E Devlet#Personel İlanı