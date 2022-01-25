GSB personel alımı 2022 başvurusu ne zaman bitecek? GSB spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı ve yurt yönetim personeli başvuru şartları

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alımı başvuru şartları şöyle;



A- Genel Şartlar



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,



4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,



6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)



7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,



8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,



9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,