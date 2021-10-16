GSB mülakatları ne zaman? Personel alımı için mülakat tarihi bekleniyor!
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) sözleşmeli personel alımına ilişkin mülakat süreci adayların gündeminde yer alıyor. Başvurularını gereken şekilde yapan adaylar, mülakatlar için ne zaman çağırılacaklarını resmi kanallar aracılığı ile takip ediyor. Peki, GSB personel alımı mülakatları ne zaman?
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Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 346 kadrolu işçi alımı süreci hakkında araştırmalar hız kazandı. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere istihdam edilecek adaylar için şimdi ise mülakatlar önem arz ediyor. İşte, GSB mülakatlarında son durum...
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GSB SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.
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İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.