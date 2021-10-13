GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? GSB personel alımı mülakat tarihi bekleniyor
GSB mülakat tarihleri için gözler duyurular ekranına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında süreç devam ediyor. İŞKUR aracılığı ile 27 Ağustos tarihine kadar 4 bin 346 işçi alımına ilişkin başvurular alınmıştı. Başvuruların ardından GSB kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapıldı. Peki, GSB mülakat tarihleri ne zaman? İşte son durum
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GSB personel alımı başvurularını ağustos ayında tamamlayan adaylar süreci yakından takip ediyorlar. GSB mülakat tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyordu. Bu aşamanın ardından mülakat tarihleri açıklanacak. İşte detaylar
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GSM MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
GSB mülakat tarihleri henüz açıklanmadı. Yapılan duyuruda, 'İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.' denildi.
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GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.