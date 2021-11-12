GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler GSB.gov.tr'de!
GSB sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile mülakatlara katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağladı. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülakat değerlendirme sonuçlarını ilerleyen günlerde duyuracak. GSB mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz bir açıklama gelmedi. İşte, GSB mülakat sonuçları hakkında bazı detaylar
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GSB mülakat sonuçları, söz konusu sınavlar devam ederken gündeme geldi. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakatları, yayınlanan duyuruya göre 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucu ile geçerli belgelerini teslim eden ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar değerlendirme sonuçlarını bakanlığın internet sitesinden öğrenecekler. Gözler şimdi GSB mülakat sonuçlarında. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, temizlik personeli, güvenlik görevlisi GSB sözlü sınav sonucu hakkında bilgiler.
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GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “basvuru.gsb.gov.tr” adresi üzerinden ulaştıkları “Sözlü Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulundu.
Mülakatların ardından söz konusu sınavın sonuçları açıklanacak. Ancak konu hakkında henüz bakanlıktan bir duyuru gelmedi.
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Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapıldı. Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmadı.