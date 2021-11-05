GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sözlü sınav tarihleri

GSB sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile mülakatlara katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağlayacaklar. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçlarını ilerleyen günlerde duyuracak. Ancak GSB mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.