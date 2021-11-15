GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB sözlü mülakat sonuçları için beklenti sürüyor
GSB sözlü sınav sonuçları 15 Kasım Pazartesi günü adayların gündeminde yer almaya başladı. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağladı. Sözlü sınavlar ile temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülakat değerlendirme sonuçlarını ilerleyen günlerde duyuracak. GSB mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz bir açıklama gelmedi. İşte, GSB mülakat sonuçları hakkında bazı detaylar
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GSB mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakatlarının 12 Kasım tarihinde tamamlanmasının ardından gözler GSB.gov.tr üzerinden açıklanacak olan sözlü sınav sonuçlarına çevrildi. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçlarını duyuracak. Gözler şimdi GSB mülakat sonuç sorgulama ekranında, Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte temizlik personeli, güvenlik görevlisi GSB sözlü sınav sonucu hakkında bilgiler.
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GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “basvuru.gsb.gov.tr” adresi üzerinden ulaştıkları “Sözlü Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulundu.
Mülakatların ardından söz konusu sınavın sonuçları açıklanacak. Ancak konu hakkında henüz bakanlıktan bir duyuru gelmedi.
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Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapıldı. Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmadı.