GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB sözlü mülakat sonuçları için beklenti sürüyor

GSB mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakatlarının 12 Kasım tarihinde tamamlanmasının ardından gözler GSB.gov.tr üzerinden açıklanacak olan sözlü sınav sonuçlarına çevrildi. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçlarını duyuracak. Gözler şimdi GSB mülakat sonuç sorgulama ekranında, Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte temizlik personeli, güvenlik görevlisi GSB sözlü sınav sonucu hakkında bilgiler.