GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı mülakat sonuçları bekleniyor
GSB personel alımı için süreç devam ediyor. GSB personel alımı için başvurular 23 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Adaylar işlemlerini İŞKUR üzerinden tamamladılar. Mülakatların yapılmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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GSB mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik personeli, güvenlik görevlisi alımı mülakatları12 Kasım tarihinde tamamlandı. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek.
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GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirildi. Henüz mülakat sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih de bildirilmedi.
Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) işgünü içinde Sınav Kuruluna şahsen itiraz yapılabilecektir.
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İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.