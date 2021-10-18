GSB mülakat ne zaman? GSB temizlik ve güvenlik personeli mülakat tarihleri

GSB sözlü mülakat tarihleri 18 Ekim 2021 Pazartesi gününe girilmesiyle birlikte belge teslimini gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağlayacaklar. Temizlik ve güvenlik görevlisi alımının yapılacağı GSB sözlü mülakat tarihleri bakanlık tarafından ilan edilecek. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı adayları mülakatlara tabii tutacak. Gözler şimdi GSB sözlü mülakat sınavı tarih açıklamasında. Peki, Temizlik ve güvenlik personeli alımı için GSB mülakat tarihi ne zaman? İşte, ayrıntılar.