GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura sonucu için geri sayım
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilecek Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi, adaylar şimdi kura sonuç tarihini odaklandı. GSB personel alımı kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. esube.iskur.gov.tr internet adresinden yapılan Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar evrakları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gidecekler. GSB personel alımı kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.
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Yapılan açıklamada GSB sürekli işçi alımının detaylarında şu ifadelere yer verildi; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
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Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;
a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)
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a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)