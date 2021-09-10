GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura sonucu için geri sayım

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler; a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)