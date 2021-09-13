GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı için kritik sürece girildi. GSB işçi alımı için başvuruda bulunan binlerce aday arasından kurum bünyesinde istihdam edilecek olanlar bu hafta kura yöntemiyle belirlenecek. Yapılan açıklama göre, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak