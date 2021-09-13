GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
GSB kura sonuçları için kritik haftaya girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 kişinin istihdamı için başvuruları geçtiğimiz günlerde almıştı. Takvime göre, 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları bu hafta İŞKUR üzerinden açıklanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarih bilgisi ve İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı için kritik sürece girildi. GSB işçi alımı için başvuruda bulunan binlerce aday arasından kurum bünyesinde istihdam edilecek olanlar bu hafta kura yöntemiyle belirlenecek. Yapılan açıklama göre, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak
Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
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