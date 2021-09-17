GSB kura sonuçları listesi 2021: Temizlikçi, güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
GSB kura sonuçları listesi, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen GSB 2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekiminin noter huzurunda tamamlanmasının ardından adayların araştırdığı konu oldu. 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımı ile kadrosuna 4 bin 346 işçi kazandıracak olan GSB, kura çekimi sonrası sonrası nihai sonuçları adaylarla paylaşacak. Peki, GSB kura sonuçları listesi açıklandı mı? İşte, GSB temizlik ve güvenlik görevlisi alımı hakkında bazı bilgiler
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GSB kura sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı kapsamında açıklandı. GSB kura sonuçları isim listesi ile hangi adayların göreve kabul edildiği netlik kazanacak. Peki, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için gerçekleştirilen GSB kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, İŞKUR nezdinde gerçekleşen kura hakkında detaylar
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GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB kura sonuçları, 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen kura çekilişinin ardından netlik kazandı. İŞKUR ve GSB birlikteliğinde noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından sonuçlar, GSB resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçların, KYK yurtlarının açılması ve personel ihtiyacının bulunması dolayısıyla 17 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.
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KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.