GSB kura sonuçları listesi 2021: Temizlikçi, güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

GSB kura sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı kapsamında açıklandı. GSB kura sonuçları isim listesi ile hangi adayların göreve kabul edildiği netlik kazanacak. Peki, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için gerçekleştirilen GSB kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, İŞKUR nezdinde gerçekleşen kura hakkında detaylar