GSB antrenör alımı başvurusu nereden yapılır? GSB personel alımı yapacak
GSB personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı için başvurular 20 Eylül’de başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin işlemlerini 27 Eylül tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. GSB antrenör alımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte GSB antrenör alımı ile ilgili detaylar
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GSB antrenör alımı için başvurular 20 Eylül’de başladı. Adaylar işlemlerini 27 Eylül’e kadar yapabilecekler. GSB antrenör alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
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GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 20 Eylül (10:00) – 27 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg veya .pdf formatında" yükleyeceklerdir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,
Ek-2 beyan formu başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir.
Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuruda istenen belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.