GRIZU-263A nedir? Türkiye’nin ilk cep uydusu GRIZU-263A'nın özellikleri
Türkiye’nin ilk cep uydusu GRIZU-263A, ABD’deki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Bülent Ecevit Ünviversitesi tarafından geliştirilen Grizu-263A,'nın fırlatılma anı, akademisyenler ve üniversite öğrencileri tarafından heyecanla izlendi. 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk 'pocketqube uydusu' olma özelliğini taşıyan cep uydusu pandemi nedeniyle geçen yılki uzay yolculuğu ertelenmişti. 2018 yılı sonunda çalışmasına başlanan uydu 237g ağırlığında. Peki, GRIZU-263A nedir? İşte, GRIZU-263A özellikleri hakkında bilgiler.
GRIZU-263A nedir, sorusu uzaya fırlatılmasının ardından gündeme geldi. ilk cep uydusu Grizu 263A uydusu 4 yıl boyunca Alçak Dünya Yörüngesinde hareketini sürdürecek. Uyduda dünyaya göndereceği veri paketi içerisinde alt sistemlerin tükettiği ve güneş panellerinden elde edilen güç bilgileri, uydunun yörüngedeki hareketlerinin analizi için atalet verileri, UTC zaman bilgileri ve uydu iç sıcaklık bilgisi bulunuyor.
GRIZU-263A NEDİR?
Cep uyduları uzay çalışmalarında görev yükü ve haberleşme sitemlerinin testi gibi alanlarda uygun maliyetlerinden dolayı tercih edilmektedirler. Grizu-263A Cep uydusu 5 temel alt sistemden ve bu sistemlerin sabitlendiği ve korunduğu bir gövdeden oluşmaktadır. Cep uydu alt sistemleri Elektrik Güç Alt Sistemi (EGS), Yerleşik Bilgisayar Alt Sistemi (YBS), Haberleşme Alt Sistemi (HS), Yönelim Belirleme Alt Sistemi (YBKS) ve Faydalı Yük Alt Sistemi (FYS) olarak adlandırılmaktadır.
GRIZU-263A ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
ZBEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2017 yılında temel haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefiyle Türkiye'nin en küçük cep uydusunu tasarladı. 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk 'pocketqube uydusu' olma özelliğini taşıyan cep uydusu , pandemi nedeniyle geçen yılki uzay yolculuğu ertelendi. Grizu-263A Cep uydusu küp şeklinde olup 5cm x 5cm x 5cm boyutlarında ve 237g ağırlığa sahiptir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden yapılan açıklamada uydu ile ilgili şu ifadeler yer aldı;
Uydumuzu modüler bir şekilde tasarladığımızdan farklı yararlı yükler kolayca uydumuza entegre edilebilir. Bu sayede uydumuz farklı yararlı yükler ile temel alt sistemleri değişmeden uzay görevlerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bu doğrultuda uydumuzu uzay koşullarında deneyerek temel alt sistemlerinin çalışmasını test etmek istiyoruz. Uydumuzun dünyaya göndereceği veri paketi içerisinde alt sistemlerin tükettiği ve güneş panellerinden elde edilen güç bilgileri, uydunun yörüngedeki hareketlerinin analizi için atalet verileri, UTC zaman bilgileri ve uydu iç sıcaklık bilgisi bulunmaktadır. Uydumuz ayrıca yer istasyonu ile uydu arasında çift yönlü haberleşmenin test edilebilmesi için tele komut ile bazı temel işlevleri yerine getirebilmektedir. Bu işlevlerden bazıları uydunun telemetri gönderim periyodunun değiştirilmesi, yer istasyonundan gönderilen küçük veri paketlerinin tekrar dünyaya yayınlanması gibi işlevlerdir.
Uygu 4 yıl boyunca Alçak Dünya Yörüngesinde hareketini sürdürecek. Yaklaşık 1 yıl boyunca aktif bir şekilde çalışması beklenecek.
Uygu 4 yıl boyunca Alçak Dünya Yörüngesinde hareketini sürdürecek. Yaklaşık 1 yıl boyunca aktif bir şekilde çalışması beklenecek.