GRIZU-263A nedir? Türkiye’nin ilk cep uydusu GRIZU-263A'nın özellikleri

Uydumuzu modüler bir şekilde tasarladığımızdan farklı yararlı yükler kolayca uydumuza entegre edilebilir. Bu sayede uydumuz farklı yararlı yükler ile temel alt sistemleri değişmeden uzay görevlerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bu doğrultuda uydumuzu uzay koşullarında deneyerek temel alt sistemlerinin çalışmasını test etmek istiyoruz. Uydumuzun dünyaya göndereceği veri paketi içerisinde alt sistemlerin tükettiği ve güneş panellerinden elde edilen güç bilgileri, uydunun yörüngedeki hareketlerinin analizi için atalet verileri, UTC zaman bilgileri ve uydu iç sıcaklık bilgisi bulunmaktadır. Uydumuz ayrıca yer istasyonu ile uydu arasında çift yönlü haberleşmenin test edilebilmesi için tele komut ile bazı temel işlevleri yerine getirebilmektedir. Bu işlevlerden bazıları uydunun telemetri gönderim periyodunun değiştirilmesi, yer istasyonundan gönderilen küçük veri paketlerinin tekrar dünyaya yayınlanması gibi işlevlerdir.



Uygu 4 yıl boyunca Alçak Dünya Yörüngesinde hareketini sürdürecek. Yaklaşık 1 yıl boyunca aktif bir şekilde çalışması beklenecek.