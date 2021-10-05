Gripte tat ve koku kaybı olur mu? Koronavirüs mü, Grip mi? En çok karıştırılan belirtiler...
Tat ve Koku alma duyusunun kaybı, sadece basit birer rahatsızlık değildir. Altta yatan sebeplere bağlı olarak ciddi hastalıkların habercisi de olabilirler. Soğuk algınlığı, alerji veya kronik rinitle ilgili olmayan aniden gelişen koku veya tat alma kaybı yaşanması durumunda, mutlaka en kısa süre içinde bir doktorla görüşülmesi gerekir. Bu semptom ayrıca çağın yeni salgını koronavirüste de sıklıkla görülünce vatandaşlar değişen mevsim ile birlikte rahatsızlığının ne olduğunu merak ediyorlar. Bilindiği üzere Koku ve tat almaya bağlı gelişen ciddi sağlık sorunlarından biri de COVID-19'dur enfeksiyonudur. İşte konu hakkında detaylı bilgiler.
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Öncelikle Tat ve koku kaybı yanında ateş, öksürük, nefes darlığı belirtilerine sahipseniz mutlaka bir kovid-19 testi olmalı ve hekiminize danışmalısınız.
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COVID-19 salgınının başlamasından bu yana birçok farklı belirtileri tespit edildi. Yapılan araştırmalar esnasında koronavirüs enfeksiyonu olan birçok kişinin koku ve tat alma duyusunu kaybettiği ortaya çıktı. Covid-19, semptomlar ortaya çıkmadan 48 saat önce bulaşmaya başlıyor, grip semptomlar çıktıktan sonra daha bulaşıcı hale geliyor
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Koronavirüsün belirtileri arasında şiddetli koku kaybı veya hiç koku alamama bozukluğu gözlemlenmektedir. Vakaların büyük çoğunluğunda şiddetli koku ve tat alma kaybı da belirtiler arasında eklendi. Gribe sebep olan influenza virüsü ve covid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov 2 virüsü, solunum yoluyla bulaşmasıyla dikkat çekiyor. Belirtileri çok büyük benzerlik gösteren bu iki hastalığın semptomlarını doğru okuyabilmek ise hayati önem taşıyor. Burun akıntısı ve boğaz ağrısı gripte ön plana çıkarken, koku ve tat alma problemleri genellikle Covid-19 varlığında tabloya ekleniyor. Her iki hastalığın birlikte görülmesi, Covid-19’un daha ağır seyretmesine neden olacağından, mutlaka herkesin grip aşısı yaptırması ise şart.
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Yapılan araştırmalar sonucunda aniden gelişen koku kaybı (anosmia) ve tat kaybı (agesuia) gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekiyor. Bu belirtiler koronavirüsün diğer belirtilerine eşlik edebileceği gibi tek başına da gözlemlenebiliyor.Koku duyusu, burunda bulunan koku alma hücrelerine dayanırken; tat alma duyusu, ağız ve boğazın tat alma tomurcuklarındaki hücrelerde bulunur. Her iki hücre tipi de 60 yaşından sonra doğal olarak azalmaya başlar, bazen istenmeyen kilo kaybı, yetersiz beslenme ve depresyon gibi nedenlere bağlı olarak da koku ve tat alma kaybı yaşanabilir.
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Koku ve tat alma, dokunmadan sonra gelişen ilk duyudur ve yaşamsal olarak son derece önemlidir. Tat alma, acı tadı olan gıdaları belirli ölçülerde tüketmemize yardımcı oluyor ya da tatlı gıdalarda şeker alımını kontrol altında tutarak karbonhidrat tüketimini dengede tutmamızı sağlıyor.
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Doğuştan meydana gelen koku ve tat alma bozukluklarına spesifik anozmi deniliyor. Sonradan kazanılan koku ve tat alma bozuklukları ise bazı nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor, bunlar;
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BURUN AKINTISI VE BOĞAZ AĞRISI KİLİT NOKTA
Gripte, sıklıkla yüksek ateş, terleme, baş, kas ve boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, halsizlik şikayetleri görülürken, Covid-19’da benzer şekilde ateş yüksekliği, terleme, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik gibi benzer semptomların görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Işık, “Burun akıntısı ve boğaz ağrısını Covid 19’da çok sık görmüyoruz. Koku ve tat alma problemleri de genellikle Covid-19 varlığında tabloya eklenmektedir.
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Gripte kuluçka süresi 1-4 gün (ortalama 2 gün) iken Covid-19’da kuluçka süresi 2-14 gün (ortalama 5 gün) olarak kabul ediliyor. Gripte şikayetler hastalığın ilk 3-7. günlerinde en fazla iken, Covid 19’da şikayetler hastalığın 2-3. haftasında en fazla görülmektedir. Gripte ölüm oranı % 0,1 iken covid 19’da ölüm oranının %0,25-%3 arasında olduğu bilinmektedir” dedi.