Gündem Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 17:56 | 10 Aralık 2021 - 17:56

Gripte tat ve koku kaybı olur mu? Koronavirüs mü, Grip mi? Ayırt edebilmek mümkün mü? İşte konu hakkında detaylar

Tat ve Koku alma duyusunun kaybı, sadece basit birer rahatsızlık değildir. Altta yatan sebeplere bağlı olarak ciddi hastalıkların habercisi de olabilirler. Soğuk algınlığı, alerji veya kronik rinitle ilgili olmayan aniden gelişen koku veya tat alma kaybı yaşanması durumunda, mutlaka en kısa süre içinde bir doktorla görüşülmesi gerekir. Bu semptom ayrıca çağın yeni salgını koronavirüste de sıklıkla görülünce vatandaşlar değişen mevsim ile birlikte rahatsızlığının ne olduğunu merak ediyorlar. Bilindiği üzere Koku ve tat almaya bağlı gelişen ciddi sağlık sorunlarından biri de COVID-19'dur enfeksiyonudur. İşte konu hakkında detaylı bilgiler.