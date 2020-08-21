Grip ve zatürre aşısı ne zaman ve kimlere yapılır? Grip aşısının koronavirüs etkisini Sağlık Bakanı açıkladı
Grip ve zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? sorusu bazı uzmanların yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Grip salgının arttığı sonbahar mevsiminin gelmesiyle koronavirüsün grip aşısındaki etkileriyle ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Uzmanların grip ve zatürre aşısı yaptırılması yönündeki tavsiyeleriyle ilgili Koca, "Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Kovid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak." dedi. İşte, ayrıntılar.
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Yapıldığı grip sezonu için koruyucu olan grip aşısı 6-8 ay süreyle aşı yaptıran kişide etki sağlıyor. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilirken, aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanıyor. Koronavirüs ve grip aşısı etkileriyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hafta içerisinde aşı zorunluluğu yapılacak kişilerin netleşebileceğini söyledi. İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları.
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GRİP VE ZATÜRRE AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip ve zatürre aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, uzmanların grip ve zatürre aşısı yaptırılması yönündeki tavsiyelerine ilişkin soru üzerine, herkesin aşı olması gibi bir durumun dünyada söz konusu olmadığını ve bunun önerilmediğini söyledi.
Dünyada böyle bir üretimin de söz konusu olmadığına işaret eden Koca, "Bilim Kurulunda bu konu gündeme geldi. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Kovid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak. Zannediyorum bu bir iki hafta içerisinde netleşmiş olur." diye konuştu.
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Grip aşısının kimlere uygulanacağının genel kriterlerinin bilindiğinin altını çizen Koca, "Bu yıl Kovid'in yaygın görüleceğini bildiğimiz için Kovid nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir, bununla ilgili Bilim Kurulumuz bir çalışma yapıyor. " ifadelerini kullandı.
Zorunlu hastalık durumlarında Bakanlığın grip aşısını ücretsiz yaptığını anımsatan Koca, her yıl grip aşısı alındığını, bu yıl da aşının temin edileceğini belirtti.
Koca, bu yıl aşının daha fazla tüketileceği bilindiği için yetecek kadar aşıyı temin noktasında da yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.
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GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?
Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir.
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Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.