Grip ve soğuk algınlığı ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? İşte uzmanlardan konu hakkında bilgiler
Hayatımızın artık bir parça olan koronavirüsün grip, soğuk algınlığı veya mevsimsel alerji belirtileri ile benzer belirtiler göstermesi bu hastalıkların karışmasına neden oluyor. Son günlerde grip salgının artış göstermesi ile vatandaşlar koronavirüs ve grip arasında hangi belirtilerin farklı olduğunu ve bunun test yapmadan anlışabilir bir yanı olup olmadığını merak ediyorlar. Peki Grip ve soğuk algınlığı ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? İşte konunun uzmanından bilgiler
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Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle grip vakaları geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. İki hastalığın belirtileri çok benzediği için de vatandaşta “grip mi yoksa COVID-19 mu” olduğu konusunda kafa karışıklığı başladı. “COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir” diye uzmanlara sorduk. İşte yanıtlar:
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KOKU VE TAT KAYBI VARSA...
Doç. Dr. Nevin İnce: Grip çoğunlukla sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen solunum yolu sekresyonları ile bulaşan viral bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün neden olduğu grip hastalığının belirtileri, virüs vücuda girdikten sonra yaklaşık iki-üç gün içinde aniden ortaya çıkar.
Grip olan kişide ateş, üşüme-titreme, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi şikayetler görülebilir. Ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, nefes darlığı ile birlikte tat ve koku kaybı varsa COVID olabilir. Bu durumda PCR testi önerilir. COVID-19 aşısı grip hastalığına karşı koruyuculuk sağlamadığı için, riskli grupta bulunan hastaların grip aşısını da yaptırmaları önerimiz.
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GRİP KIŞIN, COVID HER MEVSİM OLUR
Prof. Dr. İftihar Köksal: COVID-19’un mevsim tercihi yapmadığını görüyoruz. Oysa influenza, mevsimsel griptir. Kış mevsiminde salgınlara neden olur. COVID-19 ve grip virüsü birbirinden farklıdır.
Ama ortak özellikleri vardır. İkisi de solunum yollarını tercih eder. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik gibi sistemik belirtilerin yanı sıra şiddetli boğaz ağrısı, boğazda yanma, kuru öksürük gibi belirtilere neden olur. Ama artık bu iki hastalığı birbirinden ayırmak kolay olmayacak. O nedenle grip misiniz, COVID-19 musunuz, anlaşılması için bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Grip aşısı ve COVID aşısı birbirinden bağımsız aşılardır. Her iki aşının da ayrı ayrı yapılması gerekir. Bu aşılar aynı gün yapılabildiği gibi farklı günlerde de yapılabilir.
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HER DURUMDA PCR TESTİ ŞART
Prof. Dr. Necmettin Ünal: Ben kendimden örnek vereyim. Eşimle birlikte ağır bir grip geçirdik. Bu belirtiler başlar başlamaz, kendimizi karantinaya aldık. 3-4 gün sonra PCR testi yaptırdım.
COVID değil, grip olduğum ortaya çıktı. Bundan önceki senelerde çok hafif atlatılan gripler bile huy değiştirdi. Artık ağır seyrediyor. Grip belirtileri oluştuğu an insanlardan kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Çünkü COVID de olabilir. Bu nedenle PCR bakmakta fayda var. Geçen sene hiç grip olmadım. Bu durum bana gösterdi ki ben COVID ile ilgili tedbirleri bir yerde gevşetmişim. Yüzde yüz uymuş olsaydım, teorik olarak grip olmamam gerekiyordu. Bu da bana bir uyarıydı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkı uymamız şart.
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Koronavirüsle mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Şener, Sağlık Bakanlığının bu konuda halkı sık sık uyardığını dile getirdi.
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Sonbaharla birlikte bu yıl grip vakalarının da görülmeye başlandığını anlatan Şener, Kovid-19 aşısının grip aşısıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
Toplumda, "Kovid-19'a karşı aşılandığımız zaman gribe karşı da aşılanmış gibi bir yanlış algı" oluştuğuna dikkati çeken Şener, "Grip ve Kovid-19 aşısı farklıdır. Kovid-19 yaptırmış olsanız bile grip aşısını mutlaka olmamız lazım." dedi.
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VİRÜS İLE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?
Mustafa Çetiner: Bunu söylemek de çok kolay değil. Bu ikisi birbiriyle karıştırılabiliyor. Bu nedenle grip aşısı da olmalıyız.
Bu ikisi birbirine karışabiliyor. PCR testi yaygınlaşmalı. Çocuklar burada önemli faktör. Çoğu zaman bulgusuz geçiriyorlar ve yayılmasına neden oluyorlar. Eğitime ara vererek devam edemeyiz. Hayata da ara vererek devam edemeyiz. Aşılarımızı yaptırarak kurallara uymalıyız.
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"Bu sene 65 yaş üstü için grip aşısı ekstra önemli"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Türkiye ve dünyanın yaklaşık 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Şener, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kış mevsimine girilmeden önce grip aşısı olması gerektiğini hatırlattı.
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Yaklaşık 2 yıldır Türkiye ve dünyada grip enfeksiyonlarının çok fazla görülmediğini aktaran Şener, şunları kaydetti:
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"Bu yıl grip vakalarında artış bekliyoruz. Grip, birdenbire ortaya çıkıp aniden kaybolan enfeksiyonlar değil. 2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir. Vücudumuzdaki antikor yanıtlarını yeniden uyarmak için grip aşısı yaptırmak gerekiyor ayrıca bu sene 65 yaş üstü için grip aşısı ekstra önemli."
Zatürre aşısını ise her hasta grubuna önermediklerini ifade eden Şener, bu aşıyı, ileri yaş grubu, kanser hastaları ile organ nakli olan kişilere tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.