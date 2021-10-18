Grip ve soğuk algınlığı ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? İşte uzmanlardan konu hakkında bilgiler

HER DURUMDA PCR TESTİ ŞART Prof. Dr. Necmettin Ünal: Ben kendimden örnek vereyim. Eşimle birlikte ağır bir grip geçirdik. Bu belirtiler başlar başlamaz, kendimizi karantinaya aldık. 3-4 gün sonra PCR testi yaptırdım.



COVID değil, grip olduğum ortaya çıktı. Bundan önceki senelerde çok hafif atlatılan gripler bile huy değiştirdi. Artık ağır seyrediyor. Grip belirtileri oluştuğu an insanlardan kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Çünkü COVID de olabilir. Bu nedenle PCR bakmakta fayda var. Geçen sene hiç grip olmadım. Bu durum bana gösterdi ki ben COVID ile ilgili tedbirleri bir yerde gevşetmişim. Yüzde yüz uymuş olsaydım, teorik olarak grip olmamam gerekiyordu. Bu da bana bir uyarıydı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkı uymamız şart.