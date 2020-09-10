Grip aşısı ne zaman yapılır ve kimler yaptırmalı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama: Çalışma yapıyoruz

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.



Grip aşısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, şunları söyledi;



Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Üretim yapan firmaların sayısı belli. Yüzde 20 oranında artıyor ama talep bundan çok öte. Ülkemizde ise bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Ve zannediyorum geçen yılların 4 katı oranında bu tedavisi sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız.