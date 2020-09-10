Grip aşısı ne zaman yapılır ve kimler yaptırmalı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama: Çalışma yapıyoruz
Koronavirüs salgını devam ederken kış aylarının yaklaşmasıyla beraber grip aşısı gündeme geldi. Salgın döneminde 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması konusunda uyarılar gelmeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca "Grip aşısını kimler yaptırmalı? "sorusuyla ilgili Bilim Kurulu tarafından bir çalışma gerçekleştirildiğini aktardı. Grip aşısının ne zaman yaptırılacağı ise bu gelişmenin ardından gündeme gelen diğer başlıklardan oldu. İşte, grip aşısı ile ilgili detaylar.
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Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında, grip ve zatürre aşısıyla ilgili değerlendirmeler uzmanlar tarafından gündeme getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı olanlar için aşı tavsiyesinde bulunurken, Bakan Koca, detaylı çalışmanın ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi. Gribe karşı korumada en etkili yol olan grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılması öneriliyor. İşte, detaylar.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Grip aşısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, şunları söyledi;
Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Üretim yapan firmaların sayısı belli. Yüzde 20 oranında artıyor ama talep bundan çok öte. Ülkemizde ise bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Ve zannediyorum geçen yılların 4 katı oranında bu tedavisi sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız.
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Bilim kurulumuz, zorunlu grip aşısı kimlere yapılır şeklinde bir çalışma yapıyor. Onu, önümüzdeki günlerde açıklamış oluruz. Riskli olan, mutlak yapmasını düşündüğümüz hastalara yapma noktasında sorun olmadığını söyleyebilirim. Bölge içinde yaşlı oranının yüzde 4,9 olduğunu biliyoruz. Bölgede riskli hastalara grip aşısını eriştirme noktasında sorun yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
Geçen hafta 6 ille yapılan değerlendirme sonrası yüzde 30-70 oranında hasta sayısının azaldığını söylemiştim. Bu hafta boyunca yine bütün illerimizde bu azalışın kısmen devam ettiğini, kimisinde stabil kaldığını ama yükselen bir ilimizin olmadığını söyleyebilirim; altı il için söylüyorum.
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KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve kimlerin aşı yaptırması gerektiğini bildirmişti.
“65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır” denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da şöyle sıralandı;65 yaş ve üzerindekiler
Kronik böbrek yetmezliği olanlar
Kalp damar sistemi hastaları
Şeker hastaları Hamileler
Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar
6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.
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GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?
Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir.
Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."