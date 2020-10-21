Grip aşısı olabilecek kişiler e-Nabız'a yüklendi - E Nabız üzerinden influenza risk durumu nasıl sorgulanır?

Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. İlk turda gelen aşılar, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verilecek. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.