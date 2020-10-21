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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 13:34 | 

Grip aşısı olabilecek kişiler e-Nabız'a yüklendi - E Nabız üzerinden influenza risk durumu nasıl sorgulanır?

Kimlerin grip aşısı olabileceği belli oldu. Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi. Grip aşısıyla ilgili gelişme ardından e Nabız sistemine ziyaretçi sayısı artış gösterdi. Peki, grip aşısı olabilecek kişiler kimler? E Nabız girişi nasılı yapılır? e-Nabız üzerinden influenza risk durumu nasıl kontrol edilir?

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Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. İlk turda gelen aşılar, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verilecek. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.

2E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

3İNFLUENZA RİSK DURUMU GÖRÜNTÜLEME
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İNFLUENZA RİSK DURUMU GÖRÜNTÜLEME

Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler için şu ifadeler yer alıyor: “İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme: İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir.”

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