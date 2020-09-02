Grip aşısı ne zaman yapılır, kimler yaptırmalı? Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gereken kişileri açıkladı

Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, yaşlı bireylerde influenzanın hastalığın ilk haftalarında kalp krizi riskini 3-5, felç riskini ise 2-3 kat artırdığına dikkati çekerek, "Bu nedenle küresel olarak birçok ülke tüm gücü ile Kovid-19 salgını ile mücadele ederken aşı ile önlenebilir hastalıkların azaltılarak hastaneye ve yoğun bakımlara yatışların düşürülmesi, sağlık sistemlerinin daha randımanlı çalışmasına imkan sağlayacaktır." şeklinde konuştu.



65 yaş ve üzeri bireylerin yılda bir kez grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan Naharcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Aşının koruyucu etkisi, uygulamadan yaklaşık 1-2 hafta sonra başlar. Önümüzdeki ekim ve kasım ayları aşılama için en ideal aylardır. Zatürre aşısı ise biri polisakkarit, diğeri konjuge olmak üzere iki tiptir. Daha önce yapılmamış ise ilk olarak konjuge aşı sonra polisakkarid aşının uygulanması önerilmektedir. Zatürre aşıları yılın her döneminde uygulanabilir. Bu aşılar ücretsiz olarak Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanmaktadır."