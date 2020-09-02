Grip aşısı ne zaman yapılır, kimler yaptırmalı? Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gereken kişileri açıkladı
Grip ve zatürre aşısı, koronavirüs salgınında gündeme gelen konulardan olmaya devam ediyor. Uzmanların koronavirüs riskine karşı grip aşısı konusunda yaptığı değerlendirmeler sürerken, Sağlık Bakanlığı 65 yaş ve üzeri bireylere grip ve zatürre aşısının yaptırılması tavsiyesinde bulundu. Grip salgının artış gösterdiği sonbahar mevsiminden önce aşının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılması öneriliyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır? İşte, Sağlık Bakanlığı'nın grip ve zatürre aşısı yaptırması gereken yaş grupları ile ilgili yaptığı açıklamalar.
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Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayısı artış gösterirken, grip ve zatürre aşısıyla ilgili uzmanlardan yapılan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir iki hafta içerisinde aşı zorunluluğu yapılacak kişilerin netleşebileceğini ifade etmişti. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamada, 65 yaş ve üzerindekiler, hamileler, şeker hastalığı olanlar ile kronik hastalığı bulunanların aşı yaptırması gerektiği bildirildi. İşte, ayrıntılar.
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KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?
Sağlık Bakanlığı, grip aşısı tartışmaları sürerken kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı.
“65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır” denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da şöyle sıralandı;
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65 yaş ve üzerindekiler
Kronik böbrek yetmezliği olanlar
Kalp damar sistemi hastaları
Şeker hastaları Hamileler
Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar
6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.
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GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, 65 yaş üstü bireylerde koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli basamağını aşı ile bağışıklamanın oluşturduğunu belirterek, "Büyüklerimiz Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu zamanlarda mevsimsel grip ile zatürre aşılarını yaptırmalıdır." dedi.
Grip (influenza) virüsünün, özellikle yıl içinde ekim ayından başlayarak ilkbahara kadar süren dönemde görülen bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı nedeni olduğunu dile getiren Naharcı, şunları kaydetti:
"Bu enfeksiyon, hastaneye yatış sayısında belirgin bir artışa neden olurken özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları (diyabet, hipertansiyon gibi) olan bireylerde komplikasyonlara bağlı ölümlere neden olabilmektedir. Zatürre ise bakteri ve virüslerle akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan yaşlı bireylerde daha ölümcül seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır. İnfluenza virüsüne bağlı gripten ve bakteri kaynaklı zatürreden, bunların neden olduğu hastaneye yatış, felç, kalp krizi ve ölüm gibi ek problemlerden korunmanın bilinen en etkin yolu aşıdır."
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Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, yaşlı bireylerde influenzanın hastalığın ilk haftalarında kalp krizi riskini 3-5, felç riskini ise 2-3 kat artırdığına dikkati çekerek, "Bu nedenle küresel olarak birçok ülke tüm gücü ile Kovid-19 salgını ile mücadele ederken aşı ile önlenebilir hastalıkların azaltılarak hastaneye ve yoğun bakımlara yatışların düşürülmesi, sağlık sistemlerinin daha randımanlı çalışmasına imkan sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
65 yaş ve üzeri bireylerin yılda bir kez grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan Naharcı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Aşının koruyucu etkisi, uygulamadan yaklaşık 1-2 hafta sonra başlar. Önümüzdeki ekim ve kasım ayları aşılama için en ideal aylardır. Zatürre aşısı ise biri polisakkarit, diğeri konjuge olmak üzere iki tiptir. Daha önce yapılmamış ise ilk olarak konjuge aşı sonra polisakkarid aşının uygulanması önerilmektedir. Zatürre aşıları yılın her döneminde uygulanabilir. Bu aşılar ücretsiz olarak Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanmaktadır."