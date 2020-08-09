Grip aşısı ne zaman yapılır, kimler yaptırmalı? Grip aşısı için uzmanlardan önemli uyarı!
Koronavirüs salgını devam ederken, uzmanlardan grip aşısıyla ilgili açıklamalar geldi. Sonbahar aylarında yapılmaya başlanan grip aşısının, kış aylarında bağışıklığın düşmesini engellediği hekimler tarafından açıklanıyor. Gribe karşı korunmada en etkili yolun aşılanma olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yeni içerikli aşı üretildiğini belirtiyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır? İşte, grip aşısının yapılacağı tarih ve grip aşısıyla ilgili merak edilen bazı bilgiler.
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Aralık 2019'da ortaya çıkan coronavirüs salgının etkisi devam ederken, grip aşısının virüs üzerindeki etkileri uzman hekimler tarafından açıklanıyor. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bir kişinin influenza ve COVID-19’a aynı anda yakalanabileceğine dikkat çekerek, influenza aşısının yapılmasını önerdi. İşte, grip aşısıyla ilgili detaylar.
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GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?
Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir.
Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."
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GRİP AŞISI TAVSİYESİ
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bir kişinin influenza ve COVID-19’a aynı anda yakalanabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Kayıpmaz, şu bilgileri verdi:
“İkisinin klinik belirtileri de zaten çoğu zaman benzerdir. Direkt olarak influenzaya karşı geliştirilmiş bir aşının COVID-19’a karşı da koruyucu olduğunu söylemek doğru değil ama iki enfeksiyonun bir arada gözlenebileceği durumlarda hastalık daha ağır seyredebilir. Ondan dolayı influenza aşısının yapılmasını bu dönemde de tavsiye ediyoruz. Yani grip aşısını bu dönemde tavsiye ediyoruz ama ‘grip aşısı direkt olarak COVID-19’dan sizi korur’ diyemeyiz.
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DAHA AĞIR SEYREDEBİLİR
Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler her iki hastalıkta da görülebilir. Mevsimsel griplerde de bu tarz belirtiler gözükebiliyor. Önümüzdeki sonbaharda yani influenzanın da yükselmesiyle birlikte bizim yapacağımız şey hastanelerde birbirinden ayrımı yönünde çaba göstermek olacak. COVID-19 ve gribin farklı organizmalar olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunları ikisinin birbirine dönüşmesi olarak düşünmeyelim ama iki enfeksiyon da aynı anda bağışıklık sistemi baskılanmış ya da altta yatan kronik hastalığı olan kişilerde olursa, bu hastalığın o kişilerde daha ağır seyredebileceğini öngörebiliyoruz.”