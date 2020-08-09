Grip aşısı ne zaman yapılır, kimler yaptırmalı? Grip aşısı için uzmanlardan önemli uyarı!

GRİP AŞISI TAVSİYESİ Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bir kişinin influenza ve COVID-19’a aynı anda yakalanabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Kayıpmaz, şu bilgileri verdi:



“İkisinin klinik belirtileri de zaten çoğu zaman benzerdir. Direkt olarak influenzaya karşı geliştirilmiş bir aşının COVID-19’a karşı da koruyucu olduğunu söylemek doğru değil ama iki enfeksiyonun bir arada gözlenebileceği durumlarda hastalık daha ağır seyredebilir. Ondan dolayı influenza aşısının yapılmasını bu dönemde de tavsiye ediyoruz. Yani grip aşısını bu dönemde tavsiye ediyoruz ama ‘grip aşısı direkt olarak COVID-19’dan sizi korur’ diyemeyiz.