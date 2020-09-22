Grip aşısı ne zaman yapılır? İşte grip aşısı hakkında bilgiler!
Sonbaharın kendini hissettirdiği şu günlerde grip aşısı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bir yandan da koronavirüs salgınının devam etmesi, vatandaşları enfeksiyon hastalıklarından korunmak için araştırma yapmaya yöneltiyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır? Kimler grip aşısı yaptırmalı?
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Grip aşısı, sonbaharın gelmesi ile birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Grip aşısının ne zaman yaptırılması gerektiğini sorgulayan vatandaşlar bir yandan da kimlerin grip aşısı yaptırması gerektiğini öğrenmek istiyor. İşte, grip aşıları hakkında merak edilenler...
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KİMLER YAPTIRMALI?
Gebeler, 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları grip konusunda yüksek risk grubunda yer alıyor. Gribe karşı korunmada en etkili yolun aşılanma olduğuna dikkat çeken uzmanlar, her yıl aşı içeriği gözden geçirilmekte ve etkili yeni içerikli aşı üretilmektedir diyor.
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NE ZAMAN YAPTIRILMALI?
Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi.
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"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir. Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."