Grip aşısı kimlere yapılacak? Bakan Koca'dan yeni açıklama! e- Nabız grip aşısı sorgulama ekranı
e-Nabız ile grip aşısı sorgulama Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanıyor. Koronavirüs mücadelesi devam ederken, grip aşısı yaptıracak olan risk grubunda olan kişiler e Nabız sistemine yüklendi. Grip aşısına olan talebin artması nedeniyle, bu yıl grip aşısı ilk etapta sadece yüksek risk grubundaki hastalara yapılacağı bildirildi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli değerlendirmeler yapan Sağlık Bakanı Koca, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettiklerini belirtti. Grip aşısı sorgulama e Nabız üzerinden öğreniliyor. Peki, grip aşısı kimlere yapılacak? İşte, e Nabız grip aşısı ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Grip aşısı uygulanacak olan riskli gruplar Sağlık Bakanlığı e Nabız üzerinden listelendi. Koronavirüsü nedeniyle dünyada grip aşısına olan talebin artmasının ardından Sağlık Bakanlığı öncelikli kişileri belirledi. Kronik hastalar, 65 yaş üstü ve organ nakli olan kişilere grip aşısında öncelik tanınacak. Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamada "Birkaç gün içerisinde bunu daha da genişletmiş olacağız zannediyorum. "dedi. Grip aşısı online e Nabız sistemine T.C kimlik numarası bilgileri ile giriş yaptıktan sonra grip aşısı risk durumu ekrana yansıyor. İşte, ayrıntılar.
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BAKAN KOCA'DAN GRİP AŞISI AÇIKLAMASI
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;
Her ülke 1 yıl önceden grip aşısının siparişini verir. Bu yıl dünyada grip aşısının arzı yüzde 20'yi geçmedi. Bizde ise geçen yıl 1.3 milyon grip aşısı tedarik etmiştik. Eczanelerden satışına izin verdiğimiz halde tüketilen grip aşısı sayı dozu 1 milyon 100 bin oldu.
Birçok ülke bizden farklı olarak grip aşısını daha yoğun kullandı. Almanya 21 milyon tedarik etmişti, bu yıl 26 milyon sipariş verdi. Biz geçen yıl az kullandığımız için 2.3 milyon aşısı tedarik etmiş olduk. Yani bu yıl 2.3 milyon grip aşısı kullanıma hazır halde bizde. Şu ana kadar da grip aşılarının kimlere yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu en riskli grupları tespit ederek bu uygulamayı başlatmış olduk.
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Birkaç gün içerisinde bunu daha da genişletmiş olacağız zannediyorum. 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik. 1 hafta-10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız.
(Türkiye Eczacılar Birliği'nin aşısıyla ilgili) Özetle, TEB'in bahsettiği aşıyı tedarik edeceğini söyleyen firma daha önce bizimle irtibata geçen ve 11 dolar olarak teklif veren, TEB için de aynı dönemde 12 dolar teklif verip TEB'in de bize 29 Eylül itibarıyla 12 dolar olarak teklif ettiği aşı.. Fakat devamında belgeler böyle bir aşının olmadığını beyan etti. Ortada bir aşı yoktu. Aşı var denerek siyasetin malzemesi yapıldı.
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BAKAN KOCA KİMLERİN AŞI YAPTIRMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI?
Daha önce açıklamalarda bulunan Bakan Koca aşıyla ilgili şunları söylemişti; Dünyada arzının çok olmadığı ama talebinin fazla olmadığı bir dönemde grip aşısın riskli olanlara yapmak gerekiyor. Bununla ilgili de Bilim Kurulumuz bir çalışma yaptı ve kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Özellikle 1) riskli gebelere (26 haftadan sonra ve doğumdan sonraki ilk 2 haftada olanlara 2) 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olanlara, 5-65 yaş arası 2 kronik rahatsızlığı olanlara, özellikle riskli olan sağlık çalışanlarımıza ve organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık ve peyderpey gelen aşıyı da bu çerçevede dağıtmış olacağız.
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Vatandaşımız e-nabız üzerinden riskli olmadığını görüp "ben yaptırmayacak mıyım" diye düşünmemeli. Sağlık çalışanlarımıza isterse Halk Sağlığı üzerinden yapılacak. Devamında bizim özellikle artışını hedeflediğimiz daha fazla tedarik için gayret gösterdiğimiz aşıyla ilgili bu kademelendirmeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda telaşlanmayalım.
Bu günden riskli görülmeyen kişileri daha sonra kademelendirmeyle birlikte riskli kişi olabileceklerini söylemek istiyorum. Geçen yıla göre 2 kat oranında daha fazla aşı tedarik ediliyor ve 3 milyonun da üstüne çıkarmak için gayret içindeyiz.
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
İNFLUENZA RİSK DURUMU GÖRÜNTÜLEME
Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler için şu ifadeler yer alıyor: “İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme: İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir.”