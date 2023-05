Green Card kazananlar vize mülakat tarihlerine odaklandı. 5 Ekim-8 Kasım 2022 tarihlerinde tamamlanan Green Card başvuruları sonrası sonuçlar erişime açıldı. DV2024 Green Card başvurusunda verilen konfirmasyon numarası ile çekiliş sonuçları öğrenilecek. You have been randomly selected…” diye başlayan sonuç açıklaması Green Card çekilişini kazandınız demektir. Peki, Green Card vize mülakatı tarihi ne zaman? İşte, ayrıntılar.