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Haber Giriş: 07 Ekim 2021 - 15:06 | 

Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru şartları

Green Card başvuruları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Green Card başvuruları 6 Ekim’de başladı. ABD 2003 yılından bu yana Green Card başvurularını sadece internet üzerinden alıyor. Başvurular belirtilen tarihler aralığında online olarak yapılacak. Peki, Green Card başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler

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Green Card başvuru tarihleri 6 Ekim’de başladı. Kart almak isteyenlerin işlemlerini 9 Kasım’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Green Card başvuru şartları arasında 18 yaşın üstünde olma şartı da aranıyor. Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor.

2GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Green Card için başvuruları 6 Ekim tarihinde başladı ve 9 Kasım’da sona erecek. Green Card başvuruları DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılıyor.

3İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

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